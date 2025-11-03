Torna Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition | Napoli si trasforma nella capitale della bellezza
Dall’8 al 10 novembre 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli tornerà a essere il punto di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere e dell’hairstyle con la 28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition, la manifestazione più importante del settore nel Centro-Sud Italia.Anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Dopo tanti anni, LPG® torna ad AESTETICA, la Fiera Professionale Beauty & Wellness più importante del Centro-Sud Italia! Non vediamo l'ora di mostrarvi la grande novità di quest'anno: CELLU M6 INFINITY®, l’innovazione senza precedenti che cambierà - facebook.com Vai su Facebook