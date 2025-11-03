Torna a casa in moto sbanda e cade | due auto lo investono in superstrada Choc per la morte di Gianluca Ausanio a Civitanova
CIVITANOVA Perde il controllo della moto mentre torna a casa, si schianta contro il guardrail e finisce sull?asfalto per poi essere investito da due auto. La tragedia si è consumata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
