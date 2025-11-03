Torino quindicenne invalido ostaggio di una baby gang | seviziato e gettato nel fiume

L'incubo nella notte di Halloween: rasato a forza e con una bruciatura di sigaretta alla caviglia. Il ragazzo è stato nella mani della baby gang per una notte, poi è stato lasciato libero. L'allarme lanciato da un post della madre . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Torino, quindicenne invalido ostaggio di una baby gang: seviziato e gettato nel fiume

