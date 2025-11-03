Torino notte di Halloween di terrore vero per un 15enne invalido | rapito e seviziato da una baby gang

Affaritaliani.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzino è stato chiuso in uno stanzino, gli hanno rasato i capelli e lo hanno costretto a gettarsi nel fiume. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

torino notte di halloween di terrore vero per un 15enne invalido rapito e seviziato da una baby gang

© Affaritaliani.it - Torino, notte di Halloween di terrore vero per un 15enne invalido: rapito e seviziato da una baby gang

Notte di terrore per un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po.

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween - gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese.

Torino, il post choc di una madre: "Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween"

