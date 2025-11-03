Torino il racconto della madre del 15enne Violentato torturato e rasato dalla baby gang
Una vicenda davvero agghiacciante quella avvenuta a Moncalieri (Torino), durante la notte di Halloween. Un ragazzo di quindici anni, invalido, è stato chiuso dentro una stanza e tormentato per ore da una baby gang. La madre del giovane, sconvolta, si è lasciata andare in un lungo sfogo. La donna, comprensibilmente scioccata da quanto accaduto al figlio, teme ora per la sua vita. "Ho paura per mio figlio. Quando l'ho visto la mattina dopo il mio cuore si è fermato. E ora scopro che, oltre ad averlo torturato, rasato e minacciato con un cacciavite ci sarebbe online anche il video di una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
