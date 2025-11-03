Torino il racconto della madre del 15enne Violentato torturato e rasato dalla baby gang

Ilgiornale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda davvero agghiacciante quella avvenuta a Moncalieri (Torino), durante la notte di Halloween. Un ragazzo di quindici anni, invalido, è stato chiuso dentro una stanza e tormentato per ore da una baby gang. La madre del giovane, sconvolta, si è lasciata andare in un lungo sfogo. La donna, comprensibilmente scioccata da quanto accaduto al figlio, teme ora per la sua vita. "Ho paura per mio figlio. Quando l'ho visto la mattina dopo il mio cuore si è fermato. E ora scopro che, oltre ad averlo torturato, rasato e minacciato con un cacciavite ci sarebbe online anche il video di una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

torino il racconto della madre del 15enne violentato torturato e rasato dalla baby gang

© Ilgiornale.it - Torino, il racconto della madre del 15enne "Violentato, torturato e rasato dalla baby gang"

Contenuti che potrebbero interessarti

Torino, il post choc di una madre: “Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween” - La donna ha raccontato tutto sul social di un gruppo cittadino di Moncalieri. Come scrive quotidiano.net

Moncalieri, 15enne torturato nella notte di Halloween: la madre chiede giustizia, indagati tre adolescenti della baby gang - È quanto emerge dalle indagini avviate dalla Procura per i minorenni di Torino dopo la denuncia presentata ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween - Avviati accertamenti dei carabinieri Notte di terrore per un 15enne invalido, torturato da una baby- Da lavocedellisola.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Racconto Madre 15enne