Torino Fashion Match 2025 | Networking e Opportunità nel Settore Moda

Donnemagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Fashion Match 2025 rappresenta un'opportunità imperdibile di networking per le aziende del settore moda e tessile. Unisciti a noi per connetterti con professionisti del settore, scoprire nuove tendenze e collaborare con leader del mercato. Non perdere l'occasione di espandere la tua rete e far crescere il tuo business nel dinamico mondo della moda! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

torino fashion match 2025 networking e opportunit224 nel settore moda

© Donnemagazine.it - Torino Fashion Match 2025: Networking e Opportunità nel Settore Moda

Approfondisci con queste news

Cciaa Molise, ecco call per 'Torino Fashion Match' - L'Azienda speciale 'Serm' della Camera di Commercio (Cciaa) del Molise, partner di Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle imprese molisane all'ottava ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Fashion Match 2025