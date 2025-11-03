Torino Fashion Match 2025 | Networking e Opportunità nel Settore Moda
Torino Fashion Match 2025 rappresenta un'opportunità imperdibile di networking per le aziende del settore moda e tessile. Unisciti a noi per connetterti con professionisti del settore, scoprire nuove tendenze e collaborare con leader del mercato. Non perdere l'occasione di espandere la tua rete e far crescere il tuo business nel dinamico mondo della moda! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Approfondisci con queste news
Domani, dalle 11 alle 19, il negozio ospita quattro artisti in occasione della Art Week di Torino. Quattro sguardi, un’unica atmosfera. Un dialogo silenzioso tra forme, colori e pensieri. Un piccolo universo creativo, aperto a chi ama la bellezza che sorprende. Da - facebook.com Vai su Facebook
Cciaa Molise, ecco call per 'Torino Fashion Match' - L'Azienda speciale 'Serm' della Camera di Commercio (Cciaa) del Molise, partner di Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle imprese molisane all'ottava ... Si legge su ansa.it