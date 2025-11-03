Torino disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang Nei telefonini il video delle violenze

AGI - La  procura di Torino  ha aperto un fascicolo d'inchiesta per  sequestro di persona  e  violenza privata, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia di un  ragazzo disabile  di 15 anni, che nella notte di  Halloween  sarebbe stato  sequestrato e torturato  da due ragazzi e una ragazza, tutti  coetanei. Da quanto si apprende, il gruppo avrebbe rinchiuso il giovane in una stanza, quindi lo avrebbero  minacciato e torturato. L'indagine e il sequestro degli smartphone. Nelle scorse ore gli  inquirenti  hanno  individuato i giovani accusati  dell'aggressione, sequestrando loro gli  smartphone  che potrebbero contenere i  video delle violenze. 🔗 Leggi su Agi.it

