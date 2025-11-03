Torino disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang Nei telefonini il video delle violenze

AGI - La procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia di un ragazzo disabile di 15 anni, che nella notte di Halloween sarebbe stato sequestrato e torturato da due ragazzi e una ragazza, tutti coetanei. Da quanto si apprende, il gruppo avrebbe rinchiuso il giovane in una stanza, quindi lo avrebbero minacciato e torturato. L'indagine e il sequestro degli smartphone. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno individuato i giovani accusati dell'aggressione, sequestrando loro gli smartphone che potrebbero contenere i video delle violenze. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torino, disabile 15enne bullizzato e torturato da baby gang. Nei telefonini il video delle violenze

