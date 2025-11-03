Gli hanno tagliato i capelli e lo hanno costretto a fare il bagno nella Dora approfittando della sua fragilità, una disabilità cognitiva che lo ha spinto a fidarsi e a seguire i suoi aguzzini. La Procura dei minori di Torino sta indagando per fare piena luce sul caso di un 15enne disabile cognitivo che, nella notte di Halloween, è stato rapito e torturato da tre coetanei, due maschi e una femmina. I tre sono stati tutti identificati dai carabinieri di Torino ma non sono ancora stati ascoltati in Procura. L’invito della procuratrice: “Presentatevi spontaneamente”. L’invito della procuratrice Emma Avezzù nei loro confronti è di “ presentarsi spontaneamente, insieme con un avvocato, per raccontare quello che è accaduto “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, 15enne rapito e torturato da tre coetanei ad Halloween. La pm: “Individuati i responsabili”