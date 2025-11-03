Torino 15enne invalido seviziato e poi gettato nel Po Individuati i responsabili

Ilgiornale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine lasciato libero davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. A raccontare quanto accaduto al proprio figlio è una mamma, con un post sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese I fatti risalirebbero alla notte di Halloween e la donna parla di due ragazzi e una ragazza, di 15 e 16 anni, che avrebbero ingannato suo figlio, fingendosi amici. I carabinieri, appreso del post, stanno verificando l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, 15enne invalido seviziato e poi gettato nel Po. "Individuati i responsabili"

