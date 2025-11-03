Torino 15enne disabile sequestrato e umiliato Trovati i responsabili sono suoi coetanei

Lo hanno chiuso in uno sgabuzzino e rasato, poi gli hanno spento delle sigarette sul corpo e lo hanno costretto a immergersi nel fiume. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Torino, 15enne disabile sequestrato e umiliato. Trovati i responsabili, sono suoi coetanei

