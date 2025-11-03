Torino 15enne disabile rapito e torturato da una baby gang di coetanei | rasato bruciato e gettato nel fiume nella notte di Halloween

Un ragazzo di 15 anni con disabilità è stato sequestrato, picchiato e umiliato da tre coetanei tra Moncalieri e Torino. Convinto a seguirli con un pretesto, è stato rasato, bruciato con una sigaretta e costretto a entrare nel fiume a petto nudo. La madre: “Voglio solo giustizia”. I carabinieri indag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, 15enne disabile rapito e torturato da una baby gang di coetanei: rasato, bruciato e gettato nel fiume nella notte di Halloween

