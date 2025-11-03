Topi negli uffici comunali | la derattizzazione non basta e il sindaco chiude i locali
Segni inequivocabili della presenza di topi negli uffici demografici comunali di corso Appio a Capua e la derattizzazione eseguita non ha sortito gli effetti sperati. Per questo motivo il sindaco Adolfo Villani ha disposto la chiusura dei locali per consentire ulteriori interventi da parte della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Allarme topi a Salerno: chiuse due scuole e derattizzazione negli uffici comunali - facebook.com Vai su Facebook
La Capitale invasa dai topi: trappole anche negli uffici del Comune - Dopo la denuncia dei dipendenti della Ragioneria generale le trappole per topi spuntano anche negli uffici comunali di via Ostiense. Lo riporta ilgiornale.it
Topi nell’asilo, il sindaco lo chiude. E’ già scattata la derattizzazione - Topi all’asilo: scatta l’allarme e il Comune interviene per l’immediata sanificazione di tutti gli ambienti. Da lanazione.it
CALOLZIO: “TOPI NEI PARCHI GIOCHI AL LAVELLO: SERVE INTERVENTO IMMEDIATO” - Come Gruppo Civico Cambia Calolzio siamo venuti a conoscenza di una segnalazione ufficiale inviata al Sindaco e agli uffici comunali, nella quale una cittadina denuncia la presenza di topi nel parco ... Segnala lecconews.news