IL TONNO CONSORCIO ha una storia centenaria con radici italiane. Nel secolo scorso, infatti, i fondatori dell’azienda decisero di trasferirsi in Spagna per iniziare la produzione di conserve ittiche. Recentemente il gruppo ha deciso di aprire un’importante filiale in Italia, con sede a Milano. Una decisione maturata proprio alla luce dell’importanza del mercato italiano. Infatti, tra il 2015 e il 2023 l’azienda ha raddoppiato il fatturato in Italia e, di conseguenza, c’è stato il taglio del nastro dell’headquarter a Milano. La scelta della metropoli meneghina è stata dettata dal fatto che l’azienda sviluppa il 90% del proprio business nella grande distribuzione organizzata e il 10% nel settore full service. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tonno Consorcio investe a Milano e scommette sui risultati in Italia