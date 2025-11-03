Tommaso Marini lo schermidore irritato per la domanda su smalto e orecchini | Medioevo

“Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto od orecchini, ma posso dire cosa non rappresentano, ovvero queste domande in contesti sbagliati”. Così in una storia sul proprio profilo Instagram lo schermidore Tommaso Marini, criticando la domanda fatta dal giornalista sul palco nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro nella quale gli veniva chiesto quale fosse la sua “attitudine a laccare le unghie, portare gli orecchini, è ‘un simbolo che rappresenta cosa?'”. E Marini, che sul post ha anche allegato l’hashtag #Medioevo, sul palco ha così risposto: “Oggi siamo una squadra, parlare di me sarebbe egoistico, Riporterei la questione a noi, abbiamo faticato tanto”, ha risposto Marini sul palco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tommaso Marini, lo schermidore irritato per la domanda su smalto e orecchini: “Medioevo”

