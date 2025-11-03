Tomba profanata a Torrenieri Danni alla lapide di un’anziana nel giorno dei defunti

Nella ricorrenza del 2 novembre ‘Giorno dei defunti’ mani ancora ignote hanno compiuto un gravissimo atto di profanazione. La tomba di una signora di Torrenieri deceduta un paio di anni fa è stata manomessa. Rimossa la lapide in pietra del loculo e gettata a terra dopo aver messo sotto sopra i fiori, le candele e gli ornamenti della tomba. La scoperta nelle prime ore di ieri mattina da parte di alcuni cittadini che si sono recati al cimitero per ricordare i propri cari. Nel giro di pochissimo tempo il loculo è stato sistemato per "cancellare" l’indefinibile atto sul quale i carabinieri della compagnia di Montalcino hanno avviato immediate indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

