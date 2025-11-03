Tomahawk l’arma che può cambiare la guerra | ma la Nato teme l’escalation

La possibile consegna a Kiev dei missili americani a lungo raggio Tomahawk è diventata, nelle ultime ore, uno dei dossier più delicati sul tavolo della Nato. La domanda che circola nei corridoi dello Stato Maggiore dell’Alleanza a Bruxelles è una sola: quali conseguenze potrebbe provocare uno spostamento così significativo dell’equilibrio militare sul fronte ucraino? La risposta più frequente, e temuta, è la stessa: una reazione sproporzionata da parte di Mosca, fino alla possibilità di ricorrere alle armi nucleari tattiche. Tomahawk all’Ucraina: cosa vuole davvero Kiev. Il tema è riemerso mentre la Germania ha consegnato all’ Ucraina nuovi sistemi Patriot, fondamentali per difendere le città dagli attacchi missilistici russi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

