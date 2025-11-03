Tom Hiddleston racconta il suo percorso da Thor a The life of Chuck e non solo L' intervista di Amica all' attore d' inglese
È stato un perfetto dio dell’inganno: Kenneth Branagh lo ha scelto per interpretare l’astuto Loki in Thor, film della Marvel. Eppure, per lui, uno dei valori imprescindibili è la sincerità (insieme a rigore, disciplina, umiltà e puntualità). Dal figlio adottivo di Odino a una persona comune il passo breve non è, ma non per Tom Hiddleston, 44 anni, occhi blu-verdi, sguardo magnetico e 12 premi appuntati al petto (tra cui un Golden Globe). Ora, infatti, l’attore inglese interpreta un uomo qualunque, che sperimenta la meraviglia dell’amore e lo strazio della perdita, il tutto durante una catastrofe globale che lo pone davanti alla fine del mondo. 🔗 Leggi su Amica.it
