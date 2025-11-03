Tiziano Ferro racconta gli insegnanti che lo hanno formato | Li rispetto perché resistono ogni giorno

Nel corso dell'intervista a Deejay Chiama Italia, Tiziano Ferro – che ha lanciato il nuovo album "Sono un grande" il 24 ottobre – ha dedicato uno spazio significativo ai suoi insegnanti, evidenziando il ruolo cruciale che hanno avuto nella sua formazione personale e professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio Deejay. . Durante la sua visita in via Massena, dove è stato ospite di Deejay Chiama Italia per l’uscita del nuovo album “Sono un grande”, Tiziano Ferro ricorda quando da adolescente era fan di Radio DEEJAY, la prima volta che è stato ospite per il suo - facebook.com Vai su Facebook

"tiziano ferro" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Tiziano Ferro a Radio2: “Lucio Dalla mi disse che avrebbe voluto firmare ‘Sere Nere’. Oggi mi prendo il diritto di dirmi: sono un grande” - A Radio2 Tiziano Ferro si racconta tra ricordi di Lucio Dalla, paternità e il nuovo album “Sono un grande”: “Oggi mi prendo il diritto di dirmelo”. Come scrive lifestyleblog.it

Tiziano Ferro, la fine del matrimonio con Victor e la custodia dei figli: “Non vorrei portarli via” - Tiziano Ferro racconta del divorzio dal marito Victor e degli accordi raggiunti sulla custodia dei figli Margherita e Andres ... Riporta dilei.it

Tiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... Lo riporta msn.com