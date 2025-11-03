tir da oggi il colpo di freno sorpassi proibiti in autosole per 90 km rischio di incolonnamenti

Arezzo, 3 novembre 2025 – L’effetto è quello dell’elastico che accorcia e allunga la marcia di camion e auto sull’asfalto dell’ Autosole. È l’elastico che avvicina e allontana le posizioni sul provvedimento che scatta da oggi: divieto di sorpasso tra i Tir lungo il tratto aretino dell’Autosole. Novanta chilometri tra Incisa-Reggello e Chiusi diventeranno “laboratorio” per sperimentare l’efficacia della misura chiesta a gran voce dopo la tragedia di agosto costata la vita a due soccorritori della Misericordia e al paziente a bordo dell’ambulanza. Istituzioni e familiari in prima linea per rivendicare la sicurezza come priorità assoluta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

