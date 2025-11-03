Tienimi Giovanna Carrozza è la regista della commedia comica di Valeria Martorelli
Un professore di filosofia in pensione, affetto da una patologia cognitiva. Una moglie alla disperata ricerca di un badante. E un badante, a sua volta, alla ricerca di uno stipendio. È da questo intreccio di destini che nasce “Tienimi”, la commedia degli equivoci scritta da Valeria Martorelli e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
