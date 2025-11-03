Thomas Braconi Pd annuncia | Convoco un' assemblea straordinaria per mettere fine alla vicenda Mastrovincenzo
ANCONA – Sulla cancellazione di Antonio Mastrovincenzo dal Pd e le migliaia di polemiche che ne sono derivate, prende parola il segretario provinciale Thomas Braconi che annuncia per questa sera, lunedì 3 novembre, un «direttivo straordinario».«Pur rispettando gli organismi di garanzia interni al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
