Thomas Braconi Pd annuncia | Convoco un' assemblea straordinaria per mettere fine alla vicenda Mastrovincenzo

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Sulla cancellazione di Antonio Mastrovincenzo dal Pd e le migliaia di polemiche che ne sono derivate, prende parola il segretario provinciale Thomas Braconi che annuncia per questa sera, lunedì 3 novembre, un «direttivo straordinario».«Pur rispettando gli organismi di garanzia interni al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Thomas Braconi Pd Annuncia