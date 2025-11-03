Thiago Motta torna in Serie A? Non sarà il dopo Pioli alla Fiorentina. I viola sono vicini a Vanoli. Per l’ex allenatore bianconero si apre una nuova opportunità. Il domino delle panchine di Serie A è pronto a scattare e coinvolge diversi club, tra cui la Fiorentina e, indirettamente, l’ex allenatore della Juventus Thiago Motta. La posizione di Stefano Pioli a Firenze è sempre più in bilico: la rottura è vicina dopo gli ultimi risultati deludenti (come il ko contro il Lecce ). Tra i candidati per la successione era stato accostato con insistenza proprio Thiago Motta, ma l’ex tecnico bianconero non dovrebbe sedersi sulla panchina dei gigliati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thiago Motta torna in Serie A? Niente Fiorentina, si può aprire una pista a sorpresa: dipenderà tutto dalla Champions League!