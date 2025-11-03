Thiago Motta torna in Serie A? Niente Fiorentina si può aprire una pista a sorpresa | dipenderà tutto dalla Champions League!

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta torna in Serie A? Non sarà il dopo Pioli alla Fiorentina. I viola sono vicini a Vanoli. Per l’ex allenatore bianconero si apre una nuova opportunità. Il domino delle panchine di Serie A è pronto a scattare e coinvolge diversi club, tra cui la Fiorentina e, indirettamente, l’ex allenatore della Juventus Thiago Motta. La posizione di Stefano Pioli a Firenze è sempre più in bilico: la rottura è vicina dopo gli ultimi risultati deludenti (come il ko contro il Lecce ). Tra i candidati per la successione era stato accostato con insistenza proprio Thiago Motta, ma l’ex tecnico bianconero non dovrebbe sedersi sulla panchina dei gigliati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

thiago motta torna in serie a niente fiorentina si pu242 aprire una pista a sorpresa dipender224 tutto dalla champions league

© Juventusnews24.com - Thiago Motta torna in Serie A? Niente Fiorentina, si può aprire una pista a sorpresa: dipenderà tutto dalla Champions League!

Argomenti simili trattati di recente

Anche Thiago Motta torna in Serie A: preferito a Nesta e Mancini - Svolta per il futuro dell'allenatore italobrasiliano, dopo il flop alla Juventus pronto a ripartire nel nostro campionato: ecco dove ... Da calciomercato.it

thiago motta torna serieThiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile ... - L'oramai ex allenatore di Bologna e Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza tutt'altro che entusiasmante. Segnala napolipiu.com

thiago motta torna serieThiago Motta tradisce il suo passato: firma subito dopo l’esonero - Fermo da poco meno di 6 mesi, Thiago Motta avrebbe finalmente trovato sistemazione per questa (e si spera anche le prossime) stagione. Da calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Torna Serie