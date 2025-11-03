Thiago Motta Atalanta l’ex Juve a sorpresa tra i candidati per un eventuale post Juric! La Dea sta iniziando a pensarci concretamente | ultime

di Luca Fioretti Thiago Motta Atalanta, l’ex Juve è un’ipotesi per sostituire Juric sulla panchina della Dea, il futuro dipende dalle sfide contro Marsiglia e Sassuolo. L’ombra di un cambio in panchina si allunga sull’ Atalanta. La posizione di  Ivan Juric, tecnico della  Dea, non è più salda come un tempo. Secondo quanto riportato dall’esperto di  calciomercato   Alfredo Pedullà, la dirigenza bergamasca, pur avendo concesso una  fiducia condizionata  all’allenatore, si sta guardando attivamente intorno in cerca di alternative. Il futuro di  Juric  sembra essere appeso a un filo e dipenderà interamente dai risultati delle prossime due partite, considerate cruciali: la trasferta europea contro il  Marsiglia  e la successiva sfida di campionato contro il  Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

