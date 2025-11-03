Thiago Motta Atalanta l’ex Juve a sorpresa tra i candidati per un eventuale post Juric! La Dea sta iniziando a pensarci concretamente | ultime

di Luca Fioretti Thiago Motta Atalanta, l’ex Juve è un’ipotesi per sostituire Juric sulla panchina della Dea, il futuro dipende dalle sfide contro Marsiglia e Sassuolo. L’ombra di un cambio in panchina si allunga sull’ Atalanta. La posizione di Ivan Juric, tecnico della Dea, non è più salda come un tempo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la dirigenza bergamasca, pur avendo concesso una fiducia condizionata all’allenatore, si sta guardando attivamente intorno in cerca di alternative. Il futuro di Juric sembra essere appeso a un filo e dipenderà interamente dai risultati delle prossime due partite, considerate cruciali: la trasferta europea contro il Marsiglia e la successiva sfida di campionato contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

