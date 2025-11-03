Ancona, 3 novembre 2025 – La grande cucina italiana celebra i suoi nuovi protagonisti: sono 56 i ristoranti che hanno conquistato un posto d’onore ai ‘TheFork Awards 2025’, il premio che ogni anno incorona le migliori nuove aperture della ristorazione nazionale. L’edizione di quest’anno, la settima, ha visto trionfare la Lombardia, ma le Marche si sono distinte con due insegne di eccellenza che raccontano il nuovo volto gastronomico della regione: Contrada San Savino a Civitanova Marche (Macerata) e Onice Osteria a Porto San Giorgio (Fermo). A decretarne il successo una giuria composta da 80 tra i più autorevoli chef italiani, detentori complessivamente di oltre cento Stelle Michelin, chiamati a segnalare le nuove realtà più promettenti del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - TheFork Awards 2025, brillano le Marche: quali sono i 2 ristoranti premiati