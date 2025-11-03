TheFork Awards 2025 brillano le Marche | quali sono i 2 ristoranti premiati
Ancona, 3 novembre 2025 – La grande cucina italiana celebra i suoi nuovi protagonisti: sono 56 i ristoranti che hanno conquistato un posto d’onore ai ‘TheFork Awards 2025’, il premio che ogni anno incorona le migliori nuove aperture della ristorazione nazionale. L’edizione di quest’anno, la settima, ha visto trionfare la Lombardia, ma le Marche si sono distinte con due insegne di eccellenza che raccontano il nuovo volto gastronomico della regione: Contrada San Savino a Civitanova Marche (Macerata) e Onice Osteria a Porto San Giorgio (Fermo). A decretarne il successo una giuria composta da 80 tra i più autorevoli chef italiani, detentori complessivamente di oltre cento Stelle Michelin, chiamati a segnalare le nuove realtà più promettenti del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Un’emozione che non si dimentica Il Libertino ha avuto l’onore di partecipare ai TheFork Awards 2025, tra i 56 ristoranti selezionati come nuove eccellenze della scena gastronomica italiana. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che condividiamo Vai su Facebook
? Mezzena di #Palermo vince il People’s Choice Award Sud Italia ai #TheFork Awards 2025 ? #sicilia #ristorazione #ristoranti - X Vai su X
I nuovi volti della cucina italiana brillano ai TheFork Awards 2025 - I TheFork Awards 2025 con Mastercard premiano i nuovi protagonisti della cucina italiana tra talento, innovazione e territorio ... Segnala horecanews.it
TheFork Awards 2025: premiati i protagonisti della nuova ristorazione italiana - Carollo (TheFork): "In questa settima edizione, la collaborazione con Mastercard si è rivelata un elemento strategico capace di aggiungere valore e forza ... Secondo affaritaliani.it
TheFork Awards 2025, Firenze protagonista: 3 ristoranti premiati, ecco quali - Si è conclusa l'edizione 2025 dei TheFork Awards, l'evento che ogni anno assegna premi alle migliori nuove aperture nella ristorazione italiana ... Lo riporta lanazione.it