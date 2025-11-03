The Witcher chi sono i nuovi personaggi della stagione 4 della serie Netflix

The Witcher è finalmente tornato su Netflix con il debutto della quarta stagione, che sarà la penultima dell’amata serie fantasy. La serie vede il ritorno del trio principale del franchise, Geralt, Yennefer e Ciri, oltre a una serie di volti noti, e mentre gran parte del cast torna per riprendere i propri ruoli, ci sono diverse nuove aggiunte. Vediamo chi sono i 4 nuovi personaggi della quarta stagione di The Witcher e perché sono così importanti. Laurence Fishburne si unisce al cast della quarta stagione nei panni di uno dei personaggi secondari più amati dei libri, Regis, che fa parte dell’intraprendente e leale Hansa di Geralt. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

