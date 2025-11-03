The Running Man | Glen Powell svela la reazione di Arnold Schwarzenegger al remake

La star del nuovo adattamento dell'opera di Stephen King ha condiviso i commenti del protagonista del thriller arrivato nel 1987 con il titolo L'implacabile. Glen Powell ha svelato la reazione di Arnold Schwarzenegger alla visione del remake di The Running Man. L'iconico protagonista di cult come Terminator, infatti, era stato il protagonista del precedente progetto cinematografico, arrivato nei cinema di tutto il mondo nel 1987. La reazione di Schwarzenegger La star di The Running Man, Glen Powell, ha svelato a Screen Rant di aver incontrato Arnold Schwarzenegger e di avergli mostrato la versione finale del film, il nuovo adattamento dell'opera letteraria scritta da Stephen King, di cui aveva raccontato la reazione al nuovo finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

