The Rainmaker | trailer della nuova serie Sky Exclusive tratta dal romanzo di John Grisham

È stato rilasciato il trailer ufficiale di The Rainmaker, la nuova serie Sky Exclusive tratta dal romanzo bestseller di John Grisham, già portato al cinema nel 1997 da Francis Ford Coppola con il celebre film L’uomo della pioggia. La serie, prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television, sarà disponibile dal 5 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Un legal thriller ad alta tensione. The Rainmaker è un legal thriller potente e ricco di tensione, che esplora i limiti della morale, del potere e del desiderio di verità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it