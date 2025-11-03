The Rainmaker | Il trailer italiano e la data della serie ispirata a L' uomo della pioggia
La serie è l'adattamento del bestseller di John Grisham e comprende nel cast John Slattery, Lana Parrilla e Milo Callaghan: ecco il trailer ufficiale e quando esce The Rainmaker su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altre letture consigliate
#Regals || #TheRainmaker : Francesca Tampieri + Karen Bryson The Lana Parrilla aka Jocelyn #Bruiser Stone Vai su Facebook
The Rainmaker, la nuova serie dal bestseller di John Grisham (trailer) - Dal 5 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva The Rainmaker, la nuova serie evento Sky Exclusive tratta dal romanzo bestseller di ... ciakmagazine.it scrive
The Rainmaker: Il teaser trailer della serie tv basata su L'uomo della pioggia - Ecco il primo trailer della nuova serie di USA Network The Rainmaker, adattamento del romanzo L'uomo della pioggia, con John Slattery, Lana Parrilla e Milo Callaghan. Segnala comingsoon.it