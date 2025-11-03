The Mastermind è il primo heist movie senza adrenalina che invece di filmare una rapina racconta come ci si sente dopo
The Mastermind non è il solito heist movie. In che modo? Nel più semplice e diretto possibile. Un museo di provincia. Luce lattiginosa, corridoi troppo silenziosi, teche disposte con l'ordine impersonale che appartiene ai luoghi pubblici quando non sanno più perché esistono. Due bambini parlottano come rumore di fondo, non abbastanza presenti da essere personaggi, ma sufficienti a ricordare che la vita scorre altrove. Una guardia sonnecchia con la stanchezza non del lavoro ma della ripetizione. L’aria è sospesa, quasi atonale. E poi un gesto: una statuetta che scompare in un astuccio da occhiali, come se il furto fosse un pensiero più che un’azione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
