The Life Of A Showgirl di Taylor Swift è da un mese in vetta alla Classifica Billboard

The Life Of A Showgirl di Taylor Swift ha trascorso il suo primo mese in cima alla Classifica Billboard 200, raggiungendo per la quarta settimana consecutiva il primo posto. Il dodicesimo lavoro in studio della popstar americana è il secondo album del 2025 a trascorrere il suo primo mese alla #1, dopo I ‘m the Problem di Morgan Wallen (che ha trascorso le sue prime otto settimane in cima alla lista, delle 12 totali al primo posto). The Tortured Poets Department aveva trascorso le sue prime dodici settimane in vetta nel 2024, delle 17 settimane totali in cima alla lista. Con The Life of a Showgirl la Swift aggiunge la sua novantesima settimana in carriera al primo posto in della classifica, estendendo il suo record tra i solisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “The Life Of A Showgirl” di Taylor Swift è da un mese in vetta alla Classifica Billboard

