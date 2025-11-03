The King’s Man – Le origini | la storia vera dietro il film

Cinefilos.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo di  Kingsman – Secret Service  e il suo sequel  Kingsman – Il cerchio d’oro   – liberamente tratti dalla miniserie a fumetti dal titolo  The Secret Service, pubblicata tra il 2012 e il 2013 da  Mark Millar, con le illustrazioni del noto  Dave Gibbons  – si pensava che il regista  Matthew Vaughn  avrebbe realizzato un terzo film per concludere la trilogia. Tuttavia, Vaughn ha preferito dare la precedenza a  The King’s Man – Le   origini, un prequel dove si racconta la storia delle le origini dell’agenzia d’intelligence supersegreta conosciuta nei primi due film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: The King8217s Man 8211