The Best Of MondoUomoit – #8 Novembre 2025

Il numero di novembre di The Best Of – MondoUomo.it racconta un uomo che cambia, cresce e sceglie. In copertina c'è Francesco Pio Esposito, giovane promessa del calcio italiano, simbolo di una generazione che unisce disciplina, ambizione e stile autentico. Un volto che rappresenta il futuro: concreto, elegante, capace di guardare avanti senza perdere radici. Nel nuovo numero si parla di pensiero e libertà, con l'editoriale "Da Giordano Bruno all'AI", un confronto tra l'intelligenza umana e quella artificiale, tra conoscenza e controllo. Spazio poi a "Le 10 Regole del Gentleman moderno", un vademecum per vivere l'eleganza con naturalezza.

