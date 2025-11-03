The Beatles svelate le attrici che interpreteranno Yoko Ono Maureen Starkey e Pattie Boyd

Dopo Saoirse Ronan, ecco chi sono le altre attrici scelte per interpretare Yoko Ono, Maureen Starkey e Pattie Boyd nei biopic sui Beatles!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Beatles, svelate le attrici che interpreteranno Yoko Ono, Maureen Starkey e Pattie Boyd

Sono state annunciate ufficialmente le attrici che interpreteranno le mogli dei Beatles nei film biografici sulla band di Sam Mendes: • Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney • Anna Sawai nel ruolo di Yoko Ono • Aimee Lou Wood nel ruolo di Pattie Boyd •

Sony Pictures e il regista Sam Mendes hanno svelato parte del cast dei quattro biopic sui #Beatles in uscita nell'aprile 2028: annunciati i volti di Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd e Maureen Starkey

