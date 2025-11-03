Matt Reeves sta costruendo qualcosa di grande per The Batman – Parte II, e l’ultima mossa del regista lo dimostra senza ombra di dubbio. Non si tratta semplicemente di aggiungere un altro nome ai titoli di coda, ma di arruolare uno dei più brillanti cervelli creativi del panorama audiovisivo contemporaneo: Luke Hull, production designer vincitore di un Emmy e responsabile di alcune delle scenografie più memorabili degli ultimi anni. Hull arriva a Gotham City forte di credenziali che farebbero impallidire chiunque. Il suo lavoro più recente, quello che gli ha garantito riconoscimento globale, è stata la serie Andor, dove non si è limitato a disegnare set su carta: ha costruito interi mondi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Batman 2: Matt Reeves ingaggia il maestro che ha ricreato Chernobyl per HBO