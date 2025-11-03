BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI SI SUPERA E CHIAMA UNA ICONA ASSOLUTA bubinoblog
Hamas e la gestione della Striscia di Gaza tv2000.it
"Il ballerino più scarso di Ballando". L'affondo contro Emanuele Filiberto ilgiornale.it
Roma, cede parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ancora un operaio sotto le macerie | Meloni: "Seguo ... tgcom24.mediaset.it
Chi è Vincenzo Lanni, l’accoltellatore della manager di Milano con l’ossessione per le donne. “Voglio ... ilgiorno.it
Brindisi, esplode il caso dopo la partita: "L'ultima volta che una..." liberoquotidiano.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Genoa vince al fotofinish in casa del Sassuolo, in campo Lazio e Cagliari
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
Indice della criminalità 2025, Agrigento tra le province più sicure d’Italia
Secondo l’Indice della criminalità 2025 pubblicato dal Sole 24 Ore, la provincia di Agrigento si c... ► agrigentonotizie.it
Vis Pesaro Juventus Next Gen 0 0 LIVE: Mangiapoco subito chiamato in causa
di Redazione JuventusNews24Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato... ► juventusnews24.com
Milan, Mauro: “C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere. Contro la Roma …”
L'ex giocatore Massimo Mauro ha commentato il successo ottenuto dal Milan nel big match contro la Ro... ► pianetamilan.it
Il Ferdinando all’Erasmus Theatre: in scena “Oliver Twist”
MESAGNE - Frutto della collaborazione con il Dipartimento di Lingue straniere dell’Iiss Epifanio F... ► brindisireport.it
Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Radio & famiglia, Micaela in crisi, Manuela in onda… Serena tra due fuochi e Samuel paga il conto
Quando il microfono si accende, non si accendono solo le spie della regia: si accendono i nervi. E ... ► sbircialanotizia.it
Milano, donna accoltellata in Gae Aulentii: arrestato l’aggressore. Lo aveva già fatto nel 2015
Milano – È stato fermato l’uomo che questa mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spall... ► ilgiorno.it
Lazio Cagliari, continua la protesta. E quanta emozione per il ricordo di Paparelli e Galeone
Oltre ai consueti striscioni, che prendono spunto da Trilussa, momenti toccanti dedicati a Giovanni... ► calciomercato.it
"Con l’ultima c'ho fatto 4 figli": gaffe in diretta del dirigente del Brindisi Calcio
Durante la conferenza stampa dopo Brindisi-Novoli (2-1), il direttore sportivo del Brindisi, Emanuel... ► video.gazzetta.it
Lotto e SuperEnalotto oggi: estrazione e numeri vincenti di lunedì 3 novembre 2025
Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 3 novembre 2025. La sestina vincent... ► ilgiorno.it
DIRETTA Serie A, Lazio Cagliari 0 0: si parte LIVE
Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoblu di Pisa... ► calciomercato.it
Milan Roma, Ravelli ricorda Galeone nella notte di Leao: “È stato onorato il maestro con una bella sfida”
Arianna Ravelli sulla Gazzetta racconta una Serie A apertissima: quattro squadre in un punto e sette... ► pianetamilan.it
Traffico Roma del 03 11 2025 ore 20:30
Luceverde Roma incidente sulla via Aurelia Castel di Guido nelle due direzioni intenso il traffico ... ► romadailynews.it
Preghiera della sera 3 Novembre 2025: “Ascolta la mia preghiera”
“Ascolta la mia preghiera”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Pad... ► lalucedimaria.it
Milano, donna accoltellata alle spalle senza motivo. Rintracciato il presunto aggressore. ...
AGI - Una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, è stata aggredita e colpita con un coltello ... ► agi.it
Rita De Crescenzo svela tutti i ritocchi estetici che ha fatto: “Ma ora ho smesso, ho paura”
Durante la puntata di Le Iene presentano: Inside, andata in onda ieri 2 novembre 2025, la tiktoker ... ► cinemaserietv.it
Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina, parla la madre del killer: "È scappato con la pistola"
A Dentro la Notizia parla la madre di Giacomo Frasconà Filaro, accusato dell’omicidio di Giuseppe Di... ► virgilio.it
Corriere dello Sport – “La Roma punta Arevalo, l’interesse per l’attaccante è concreto”
2025-11-03 16:52:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Co... ► justcalcio.com
Crollo Torre dei Conti a Roma, Smeriglio: “Prima salvare operaio, poi, valutazioni tecniche su cause”
(Adnkronos) – Crollo della Torre dei Conti, si cerca di far luce sulle cause che hanno provocato il ... ► periodicodaily.com
Jennifer Aniston e Jim Curtis sono una coppia: è ufficiale
Su Instagram Jennifer Aniston ha ufficializzato la storia d'amore con Jim Curtis, in occasione del ... ► ildifforme.it
Diciottenne di Como scomparsa da tre giorni. L'appello del padre di Alessia Gianatti sui social: “Ha bisogno di medicinali”
Ore di angoscia per la famiglia di Alessia Gianatti, 18 anni, originaria di Como, scomparsa nella ma... ► gazzettadelsud.it
‘Non ho idea’ se Trent verrà fischiato – Slot
2025-11-03 18:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Liverpool Arne Slot afferma di... ► justcalcio.com
Milano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti
Milano – È stato fermato l’uomo che questa mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spall... ► ilgiorno.it
Il verdetto di Monaco: “Sinner il più forte in attacco, ma lo sta diventando anche in difesa. Ha una testa mai esistita”
Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis inte... ► oasport.it
Comolli spaventa Spalletti: annuncio ufficiale sul mercato della Juve
Colpo di scena improvviso a Torino, ecco cosa accadrà davvero nella finestra di gennaio La Juve di ... ► calciomercato.it
Guttuso, De Pisis, Fontana. L’Espressionismo italiano in mostra a Vercelli
Da Guttuso a Fontana, passando per De Pisis e Vedova, allo Spazio Arca di Vercelli un’inedita mostr... ► laverita.info
Trentino Alto Adige, piantati sempre più alberi
Il Trentino Alto Adige è la regione che ha piantato il maggior numero di nuovi alberi nell’ultimo a... ► tv2000.it
Salvini non molla sul Ponte e rilancia: "Pace fiscale definitiva"
"Quando c'è un operaio ancora sotto le macerie, quando ci sono dei feriti, diciamo che bisogna star... ► iltempo.it
Inter, Condò: “La cura di Chivu nel ruotare gli uomini è più che visibile”
L’Inter di Cristian Chivu si sta preparando per il match contro i kazaki del Kairat Almaty, valevol... ► ilprimatonazionale.i
Italiani in ansia, richiamato uno dei cibi più amati: è allerta
La segnalazione su uno dei cibi più consumati dagli italiani lascia il segno: ritiro dal commercio ... ► temporeale.info
“L’hanno preso”. Donna accoltellata a Milano, ecco dove si era rifugiato l’aggressore
È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, l’uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato a... ► caffeinamagazine.it
Lo voleva il Milan, Fullkrug al West Ham è un fallimento. L’agente: “Non è andata bene, parleremo col club per l’addio”
2025-11-03 17:24:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calc... ► justcalcio.com
Genoa, il cambio fa bene: battuto il Sassuolo a domicilio con un gol di Ostigard nel recupero (1 2)
SASSUOLO-GENOA 1-2 MARCATORI : 18'pt Malinovskyi, 1'st Berardi, 47'st Ostigard. SASSUOLO (4-3-3): Mu... ► gazzettadelsud.it
Uomini e Donne, Gianmarco Meo lancia una frecciatina contro Francesca Sorrentino!
Dopo i rumors su un ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, l'ex corteggiatore di... ► comingsoon.it
Lascia lo scontrino al bancomat e gli svuotano il conto: come fanno, massima attenzione
Un gesto che facciamo quasi senza pensarci — lasciare lo scontrino dopo un prelievo — sta diventand... ► thesocialpost.it
Arrestato l'uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano. Riconosciuto dalla gemella, era in un albergo L'agguato: video
La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un ... ► milano.corriere.it
Pagelle Sassuolo Genoa, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Sassuolo Genoa 1-2: Ostigard e Malinovskyi trascinano il Grifone, Berardi non basta Il Geno... ► calcionews24.com
Doppio incidente sulla strada Statale 11: lunghe code
Doppio incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, lungo la strada Statale 11 che c... ► novaratoday.it
Tutela degli animali, Lndc Animal Protection contro gli emendamenti alla legge regionale: "Ridotto benessere e trasparenza"
Lndc Animal Protection ha inviato una lettera al consigliere regionale dell’Abruzzo Massimo Verrec... ► chietitoday.it
Gaudino: “Napoli, attenzione all’Eintracht, è forte, il punto debole è…”
Gaudino: ”Napoli, attenzione all’Eintracht, è forte, sono certo che gli azzurri si faranno valere a... ► parlami.eu
Progetto 'DesTeenAzione', al via il bando comunale per formazione di un 'Tavolo Adolescenti'
L’iniziativa mira alla creazione di spazi multifunzionali per adolescenti in tutta Italia, cinque ... ► baritoday.it
Juve Sporting Lisbona: le delegazioni delle due squadre sono arrivate alla cena della vigilia – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Juve Sporting Lisbona, clima disteso al gala UEFA: Comolli e Chiellini ac... ► juventusnews24.com
Torino e Napoli, giovani coinvolti in episodi di violenza
Ancora cronaca con giovani coinvolti, vittime e carnefici, a Torino come a Napoli. Servizio di Cesa... ► tv2000.it
Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore: si era rifugiato in un hotel. Cosa sappiamo sull'uomo
È stato arrestato l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi... ► ilmessaggero.it
“Morti sul colpo”. Frontale spaventoso in Italia, il bilancio è tremendo: impatto devastante
Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, sulla strada stat... ► thesocialpost.it
La chiesa Santa Croce a Monterosi compie 300 anni. Il programma dei festeggiamenti
La storica chiesa Santa Croce di Monterosi compie trecento anni (1725-2025). Per l'occasione è sta... ► viterbotoday.it
Afghanistan, terremoto e morte nel nord del paese
Un potente terremoto ha scosso l’Afghanistan: oltre 300 i feriti, 20 le vittime, ma il bilancio è a... ► tv2000.it
Avere Android veloce se lento ad aprire le app
Capita spesso vedere il proprio smartphone Android, magari impeccabile al momento dell'acquisto, ch... ► navigaweb.net
Eni con Petronas: al via il polo energetico in Asia. De Scalzi: “Momento di trasformazione”
Eni e Petronas annunciano oggi la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una societ... ► secoloditalia.it
LIVE Berrettini Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO DALLE 1... ► oasport.it
Vanja Milinkovic Savic, il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio
2025-11-03 13:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre in... ► justcalcio.com
Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di lunedì 3 novembre 2025
Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 3 novembre 202... ► ilveggente.it
Webuild: S&P alza rating a BB+, confermata la solidità del modello industriale
MILANO (ITALPRESS) – S&P Global Ratings ha alzato il rating di Webuild a BB+ con outlook stabi... ► ildenaro.it
A Torremaggiore Giuseppe Conte incontra i produttori della filiera olivicola: "Olio Evo eccellenza da difendere"
Il tour in Capitanata del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Torr... ► foggiatoday.it
San Giuliano Milanese, insegnanti "a dieta" per ordine del Comune
"Mentre mangiava, il bambino mi vedeva e mi fa: 'Se tu non hai il pasto, ti do anche il mio panino'"... ► tgcom24.mediaset.it
Crollo Roma,Meloni:spero esito positivo
21.00 "Seguo con profonda apprensione l'evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti... ► televideo.rai.it
Omicidio al Parco Verde, condannati i killer di Antonio Natale
Si è concluso il processo di primo grado per l'omicidio di Antonio Natale, il pusher ammazzato il ... ► napolitoday.it
“Con il cuore gelato”. Scomparsa un’altra giovanissima: scattata la corsa contro il tempo
Da sabato 1 novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Int... ► thesocialpost.it
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Lorenzo Sonego, Metz 04 11 2025
Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego scenderanno in campo in prima serata sul centrale de Les Arènes di ... ► infobetting.com
L'automobilista che ha investito Ettore Pausini si è costituito
L'automobilista che domenica 2 novembre ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante L... ► bolognatoday.it
Si è costituito l’uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini
Si è costituito presentandosi agli uffici della polizia locale di Bologna l’uomo che domenica 2 nove... ► lettera43.it
La Promessa anticipazioni 4 novembre: Curro parte per scoprire la verità su sua madre Dolores
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro si mette in viaggio per cercare... ► movieplayer.it