Tetsuo Hara il creatore di Ken il Guerriero dona un autoritratto agli Uffizi | primo mangaka nella collezione
Il maestro giapponese Tetsuo Hara, autore di Ken il Guerriero, dona il suo autoritratto agli Uffizi: un evento storico per la cultura manga in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tetsuo Hara è il primo mangaka a entrare agli Uffizi
TETSUO HARA, IL PADRE DI KENSHIRO, ENTRA IN COLLEZIONE AGLI UFFIZI: E' IL PRIMO MANGAKA NELLA RACCOLTA DI AUTORITRATTI DELLE GALLERIE, LA PIU' GRANDE AL MONDO Il sensei, oggi in visita alla Galleria, ha consegnato il dipinto
Prima volta agli Uffizi di Firenze questo pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto
Prima volta agli Uffizi questo pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando
Per i meno informati, segnaliamo che tra i personaggi che costui ha inventato figura un certo Kenshiro, altresì detto "Ken il guerriero", protagonista