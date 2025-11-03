Tetsuo Hara il creatore di Ken il Guerriero dona un autoritratto agli Uffizi | primo mangaka nella collezione

Fanpage.it | 3 nov 2025

Il maestro giapponese Tetsuo Hara, autore di Ken il Guerriero, dona il suo autoritratto agli Uffizi: un evento storico per la cultura manga in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

