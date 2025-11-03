Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games | Rappresentare la violenza ha un valore importante Ma va temperata con l' amore

La superstar dell'edizione 2025 sarà il primo mangaka a vedere il proprio autoritratto esposto alla Galleria degli Uffizi di Firenze. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games: “Rappresentare la violenza ha un valore importante. Ma va temperata con l'amore”

