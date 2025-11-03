Testa da giganti E se torna pure Immobile

Pensate ad avere anche la metà del Ciro Immobile della Lazio. Mica tutto: la metà. Un paio di gol suoi in più, da aggiungere a quelli di Orsolini e di questo Santi Castro formato ’Lautaro scansate’. Pensateci un attimo. E pensate ad avere i due punti buttati nel rusco al minuto 94 di Lecce e i due punti ingiustamente sottratti a Firenze da La Penna. Soltanto con questi, il Bologna-Napoli di domenica pomeriggio alle ore 15 sarebbe la sfida scudetto tra le due capoliste appaiate a ventidue. Pazzesco. Ma il panorama è bellissimo anche dalla realtà del quinto posto, a quota diciotto. Soprattutto ripensando ai nuvoloni di scetticismo che galleggiavano sopra Valles. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it