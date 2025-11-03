Terzo raid dei ladri in poche settimane | allarme al plesso scolastico Costa-Battisti

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Non c’è pace per la comunità scolastica del capoluogo salentino. Il plesso che ospita l’istituto “Costa” e la scuola elementare “Cesare Battisti”, quindi in pieno centro, di fronte alla Villa comunale, è stato colpito da un nuovo furto, il terzo con analoghe modalità che si registra a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

