Terribile lutto per Laura Pausini | Lo hanno ucciso così
Sul ciglio di una strada tranquilla, in una giornata che sembrava come tante, qualcosa ha spezzato la routine e lasciato un vuoto difficile da colmare. Un dettaglio, un rumore improvviso, e poi quel silenzio che racconta più di mille parole. A Bologna, si respira una tensione sospesa, fatta di domande e sguardi che cercano risposte. I passanti si sono fermati increduli, il tempo si è come bloccato mentre una bicicletta giaceva abbandonata sull’asfalto, testimone silenziosa di un dramma che nessuno avrebbe voluto vivere. Attorno, solo incredulità e la certezza che qualcosa di grave era appena successo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Milly Carlucci parlando del terribile lutto che ha colpito Delogu ha detto: «Noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un'auto in fuga - Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l’auto che l’ha ucciso è fuggita ... Riporta msn.com
Tragedia a Bologna, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura travolto da un’auto pirata - Ettore Pausini, 78 anni, zio di Laura Pausini, è morto a Bologna travolto da un’auto pirata mentre era in bici. Da msn.com
Grave lutto per Laura Pausini: il dolore della cantante romagnola - Alcuni giorni fa, precisamente il 16 aprile, l'artista ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, seguita da circa sette milioni di persone ... it.blastingnews.com scrive