Un grave incidente stradale ha scosso la città di Bologna, lasciando sgomenta la comunità locale. In una mattinata come tante, un evento improvviso ha interrotto la consueta tranquillità di Stradelli Guelfi, portando a una perdita che ha colpito profondamente anche il mondo della musica italiana: la vittima, Ettore, era lo zio della nota cantante italiana. Tragedia sulle strade di Bologna: investito Ettore Pausini. L'incidente è avvenuto in pochi istanti ma ha avuto conseguenze drammatiche: una bicicletta sulla quale viaggiava Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stata colpita da un'auto lanciata ad alta velocità, che si è poi data alla fuga.

© Tvzap.it - Terribile lutto per la cantante italiana: falciato da un’auto in fuga