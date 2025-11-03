Terribile incidente stradale Graziella Ojan muore investita dall' auto della nipote
Drammatico incidente stradale nel Torinese. Una donna di 79 anni è stata investita da un'auto a Chivasso, vicino alla propria abitazione. A nulla sono valsi gli interventi dei soccorsi. 🔗 Leggi su Today.it
