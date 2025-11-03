Terribile incidente a Chivasso | Graziella Ojan muore investita dall' auto della nipote

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Graziella Ojan, 79enne di Chivasso, è morta nella prima mattinata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, in un incidente stradale avvenuto vicino alla sua abitazione, in via Tellini, in prossimità dell'incrocio con via Gerbido. Dai primi riscontri, sarebbe stata investita dall'auto della nipote 24enne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

