Terreno acquisito dopo mancata demolizione degli abusi edilizi battaglia senza fine in tribunale
Sarà il Consiglio di Stato a decidere sul contenzioso tra il Comune di Casapesenna e la società N.F. Immobiliare Costruzioni srl, relativo all’alienazione di alcuni terreni comunali. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il disciplinare d’incarico e impegnato la somma di 4.301,92 euro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
