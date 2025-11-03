Terreno acquisito dopo mancata demolizione degli abusi edilizi battaglia senza fine in tribunale

Casertanews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il Consiglio di Stato a decidere sul contenzioso tra il Comune di Casapesenna e la società N.F. Immobiliare Costruzioni srl, relativo all’alienazione di alcuni terreni comunali. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il disciplinare d’incarico e impegnato la somma di 4.301,92 euro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Terreno Acquisito Dopo Mancata