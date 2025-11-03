Un lieve ma percepibile movimento del suolo ha generato preoccupazione tra i residenti di diversi comuni calabresi. La terra ha tremato per pochi istanti, ma in modo abbastanza chiaro da essere avvertita in più località, spingendo molti abitanti a riversarsi in strada per precauzione. Sui social sono immediatamente comparsi messaggi e testimonianze di chi ha sentito il boato e la vibrazione delle finestre. Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi. Le autorità locali e i tecnici della protezione civile hanno monitorato la situazione, confermando che non si registrano danni a persone o edifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa sentita in tante zone: paura