Terremoto in Italia scossa sentita in tante zone | paura
Un lieve ma percepibile movimento del suolo ha generato preoccupazione tra i residenti di diversi comuni calabresi. La terra ha tremato per pochi istanti, ma in modo abbastanza chiaro da essere avvertita in più località, spingendo molti abitanti a riversarsi in strada per precauzione. Sui social sono immediatamente comparsi messaggi e testimonianze di chi ha sentito il boato e la vibrazione delle finestre. Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi. Le autorità locali e i tecnici della protezione civile hanno monitorato la situazione, confermando che non si registrano danni a persone o edifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 17:45 IT del 02-11-2025 a Confine Italia-Francia (FRANCIA) Prof= 11.1 Km #INGV_44586242 - X Vai su X
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 17:45 IT del 02-11-2025 a Confine Italia-Francia (FRANCIA) Prof= 11.1 Km #INGV_44586242 - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia ... Si legge su tg24.sky.it
Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani: sisma di magnitudo 3.3 nel litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona Costa Laziale (Roma), alle ore 22:47:46 (UTC +01:00) ora italiana in data ... Secondo fanpage.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli - Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. Scrive tg24.sky.it