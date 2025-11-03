Terremoto in Afghanistan scossa di magnitudo 6,3 con epicentro a 10km di profondità almeno 20 morti e 150 feriti danni alla Moschea blu - VIDEO

A fine agosto, un altro terremoto di magnitudo 6 aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, causando oltre 2.200 vittime: il sisma più devastante nella storia recente del Paese Un violento terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato in Afghanistan, nella zona di Khu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6,3 con epicentro a 10km di profondità, almeno 20 morti e 150 feriti, danni alla Moschea blu - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6.4 ore 21:29 IT del 02-11-2025 a Afghanistan [Land] Prof= 14.8 Km #INGV_44587092 - X Vai su X

Terremoto oggi in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3 nel nord del Paese - 30 della notte tra domenica e lunedì ora locale) il nord dell’Afghanistan. Scrive msn.com

Terremoto potente di magnitudo 6.3 colpisce l'Afghanistan settentrionale: cosa sapere - Un ulteriore terremoto ha devastato l'Afghanistan, esacerbando le già gravi crisi in corso nel paese. Segnala notizie.it

Forte terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan - 3 ha colpito il nord dell’Afghanistan durante la notte, causando oltre 20 vittime e circa 320 feriti. Si legge su ilmessaggero.it