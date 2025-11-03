Terremoto in Afghanistan | morti e feriti VIDEO

La Moschea Blu di Mazar-e-Sharif ha subito danni significativi, soccorsi difficili

Un potente terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito l'Afghanistan settentrionale durante la notte ha provocato molte vittime. Il primo bilancio parziale parla di 20 morti e oltre 300 feriti, ha dichiarato il ministero della Salute del Paese, nelle provinc

E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320

Forte terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan - 3 ha colpito il nord dell'Afghanistan durante la notte, causando oltre 20 vittime e circa 320 feriti.

Terremoto in Afghanistan, il ministero della Salute: "Decine di morti e feriti" - È salito ad almeno 20 morti e 320 feriti in Afghanistan il bilancio del terremoto di magnitudo 6.

Terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan. A fine agosto il sisma di magnitudo 6 VIDEO - Questo terremoto segue quello di magnitudo 6 che alla fine di agosto aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, il piu mortale nella storia recente