Terremoto in Afghanistan il ministero della Salute | Decine di morti e feriti

È salito ad almeno 20 morti e 320 feriti in Afghanistan il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito il nord del Paese. Lo comunica il portavoce del ministero della Salute pubblica, Sharafat Zaman. L’istituto geologico Usa riferisce che l’epicentro è stato individuato 22 chilometri a sudovest della città di Khulm, a 28 chilometri di profondità. La scossa si è verificata alle 00.59 della notte fra domenica e lunedì. Yousaf Hammad, portavoce dell’agenzia afghana per la gestione delle catastrofi, ha affermato che la maggior parte dei feriti ha riportato lesioni lievi ed è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Afghanistan, il ministero della Salute: "Decine di morti e feriti"

