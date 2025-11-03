Terremoto in Afghanistan gli edifici distrutti nella provincia di Samangan

Il giorno dopo il potente terremoto che ha colpito l'Afghanistan, gli abitanti della provincia di Samangan ripuliscono le strade dalle macerie delle loro case distrutte. Secondo un funzionario della protezione civile, almeno 20 persone sono morte e più di 640 sono rimaste ferite, 25 delle quali in modo grave. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

terremoto in afghanistan gli edifici distrutti nella provincia di samangan

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto in Afghanistan, gli edifici distrutti nella provincia di Samangan

