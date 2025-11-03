Terremoto in Afghanistan gli edifici distrutti nella provincia di Samangan

Il giorno dopo il potente terremoto che ha colpito l'Afghanistan, gli abitanti della provincia di Samangan ripuliscono le strade dalle macerie delle loro case distrutte. Secondo un funzionario della protezione civile, almeno 20 persone sono morte e più di 640 sono rimaste ferite, 25 delle quali in modo grave. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto in Afghanistan, gli edifici distrutti nella provincia di Samangan

Un potente terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l'Afghanistan settentrionale durante la notte ha provocato molte vittime. Il primo bilancio parziale parla di 20 morti e oltre 300 feriti, ha dichiarato il ministero della Salute del Paese, nelle province di Balkh e Sam - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un terremoto in #Afghanistan: registrato un sisma di magnitudo 6,3 nel Nord del Paese, avvertito anche a Kabul. Almeno 20 i morti e più di 300 i feriti, ma si teme un bilancio più grave. Danneggiata anche la Moschea Blu - X Vai su X

Terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan. A fine agosto il sisma di magnitudo 6 VIDEO - Questo terremoto segue quello di magnitudo 6 che alla fine di agosto aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, il piu mortale nella storia recente ... Secondo ilgazzettino.it

Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan, almeno 20 morti - KABUL (AFGHANISTAN) (ITALPRESS) – Almeno 20 persone sono morte a seguito del devastante terremoto che ha colpito nella notte il nord dell’Afghanistan: il sisma, di magnitudo 6. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Forte terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan - 3 ha colpito il nord dell’Afghanistan durante la notte, causando oltre 20 vittime e circa 320 feriti. Da ilmessaggero.it