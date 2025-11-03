Terremoto in Afghanistan almeno 20 morti e 320 feriti
(Adnkronos) – Il potente terremoto di magnitudo 6,3 che ha colpito l'Afghanistan settentrionale durante la notte ha ucciso più di 20 persone e ne ha ferite circa 320. Lo ha dichiarato il ministero della Salute del Paese. Nelle province di Balkh e Samangan "circa 320 connazionali sono rimasti feriti e più di 20 sono stati uccisi"
E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6.4 ore 21:29 IT del 02-11-2025 a Afghanistan [Land] Prof= 14.8 Km #INGV_44587092 - X Vai su X
Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3 nel Nord: almeno 20 morti e oltre 300 feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, terremoto di magnitudo 6. Si legge su tg24.sky.it
Afghanistan, terremoto 6.0 : il momento della scossa ripreso da webcam. I primi soccorsi - Inghilterra e India sono stati i primi a intervenire in soccorso alla popolazione che ancora scava fra le macerie. Riporta lastampa.it
Terremoto in Afghanistan, oltre 1.400 morti e 3mila feriti: continuano le ricerche dei sopravvissuti - 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la provincia di Kunar, nell'Afghanistan orientale. Si legge su leggo.it